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Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії, фото: Офіс президента

Літак Зеленського ледь не був уражений безпілотником на шляху з Молдови в Осло — прем'єр Норвегії

9 вер 2026, 22:24
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У літак президента України Володимира Зеленського ледь не врізався дрон, коли він вилітав з Молдови до Норвегії.

Про це норвезькому суспільному мовнику NRK заявив прем'єр країни Йонас Гар Стьоре.

Зеленський прибув до Осло з Молдови у вчора, 8 вересня, ввечері для участі в похованні короля Гаральда.

Маршрут польоту Зеленського з Молдови до Осло 8 вересня, інфографіка: NRK

Інших подробиць інциденту норвезький прем'єр не повідомив.

На подальші запитання від NRK державний секретар Бхануджа Расія з офісу прем'єр-міністра відповіла:

Вчора в повітряному просторі над Молдовою була загроза безпілотника, що затримало рейс Зеленського на шляху до Осло. Саме з такими загрозами він стикається щодня. Невідомо, наскільки близько дрони підлітали до його літака.

NRK також зв’язався з офісом президента України та посольством України, але досі не отримав відповіді.

8 вересня Міноборони Молдови повідомляло, що близько 16.20 за місцевим часом на територію країни залетів безпілотник типу «Шахед». Він перетнув кордон з боку України поблизу Слов’яносербки та рухався в напрямку Бендер, а о 16.37 безпілотник залишив повітряний простір Молдови та продовжив рух у напрямку румунської Голеєшти.

Джерело: NRK


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