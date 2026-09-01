Росіяни знищили пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Фото:

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Ракурс

Пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією зазнав ударів з боку РФ.

Вночі у понеділок, 1 серпня, окупанти спрямували ударні БпЛА типу Shahed на міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення. Ворожі дрони влучили по будівлі та території пункту пропуску. Спалахнули пожежі, які вже локалізували рятувальники. Про це Державна прикордонна служба Україні повідомила у Telegram.

Після обстрілу тимчасово призупинили оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску. Румунію вже поінформували про це. Транспорт наразі перенаправляється до інших пунктів пропуску.

У ДПСУ відмітили, що окупанти не вперше завдають удару по цьому пункту пропуску.

Нагадаємо, 25 серпня російські загарбники атакували безпілотником типу «Шахед» міжнародний автомобільний пункт пропуску «Виноградівка», що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки була пошкоджена його інфраструктура.