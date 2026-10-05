Российский снаряд попал в автобус на границе с Молдовой. Фото:

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Ракурс

Російський снаряд влучив у рейсовий автобус на пункті пропуску «Паланка», що на кордоні України та Молдови.

Обстріл стався 5 жовтня близько 9.30. Попередньо відомо, що снаряд упав біля пункту пропуску Паланка, після чого відскочив від землі та влучив у рейсовий автобус, який стояв біля шлагбаума. Внаслідок удару пошкоджено автобус і контрольну кабіну. Поранень зазнав співробітник Прикордонної поліції. Про це повідомляють молдовські медіа NewsMaker та Ziarul de Gardă.

Зазначається, що тимчасово призупинено роботу пункту пропуску «Паланка — Маяки — Удобне». Рух у напрямку Паланки перекрили.

За інформацією медіа, обмеження діятиме до завершення документування та обстеження місця події. Правоохоронці перенаправляють транспорт у напрямку Тудори.

Водіїв закликають уникати цього маршруту. Про відновлення руху поліція повідомить після завершення роботи служб на місці.

Нагадаємо, 28 вересня безпілотники атакували міжнародний автомобільний пункт пропуску на кордоні Росії та Білорусі «Красний Камінь». Після ударів там спалахнула пожежа.

Джерела: NewsMaker, Ziarul de Gardă