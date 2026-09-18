Украина и Румыния откроют новый пункт пропуска на Закарпатье. Фото:

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Ракурс

Україна та Румунія відкриють новий пункт пропуску на кордоні.

Український уряд розпорядився організувати та запустити роботу нового автомобільного пункту пропуску на кордоні з Румунією «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» у Закарпатській області. Цей КПП працюватиме цілодобово й пропускатиме пасажирські авто з максимальною дозволеною масою до 3,5 т. Відповідну постанову № 1130 від 17 вересня опублікували на сайті Кабінету міністрів.

Зазначається, що до завершення будівництва інфраструктури ККП функціонуватиме в межах об'єкта будівництва «Будівництво міжнародного пункту пропуску на українсько-румунському державному кордоні між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету-Мармацієй (Румунія) з під’їзними шляхами до автодорожнього прикордонного мосту у Закарпатській області».

Для Прикордонної служби та Державної митної служби доручать забезпечити функціонування своїх відповідних підрозділів на цьому КПП.

Нагадаємо, останнім часом країна-агресор Росія почала бити по пунктах пропуску на українському кордоні. У Держаній прикордонній службі вирішили, що пункти пропуску на державному кордоні України тимчасово припинятимуть роботу під час повітряних тривог.