В Угорщині затримали брата колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Фото:

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Затримали брата колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Угорські правоохоронці підозрюють Арона Орбана в незаконному переправленні людей через кордон. Наразі в ході слідства перевіряється схема з оформленням шенгенських віз для громадян В'єтнаму. Про це повідомило видання Index.

Зазначається, що компанія Арона Орбана записувала в'єтнамців на дводенні курси першої допомоги в Університеті Печа. Завдяки цьому іноземці отримали візи в Шенгенську зону. Однак, щоб пришвидшити видачу документів, він просив про допомогу уповноваженого прем'єр-міністра.

Наразі правоохоронці проводять розслідування по двох справах. У Будапешті та двох населених пунктах медьє Пешт співробітники Національного управління з повернення та захисту активів (NVVH) та з Національного бюро розслідувань затримали кількох людей. У них також проводять обшуки.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у Facebook підтвердив, що серед затриманих є брат Віктора Орбана. Однак глава NVVH Анна Роза Унгер відмовилася підтвердити або спростувати інформацію про обшуки в одній із компаній Арона Орбана.

Колишній угорський прем'єр Віктор Орбан вже відреагував на заяву Мадяра. Він назвав дії влади політичною «чисткою» та заявив, що його брата використовують для тиску на нього самого.

Уряд повинен відповісти перед Комітетом з питань національної безпеки за скандал з агентами. Ця «чистка» є засобом відволікання уваги. В Угорщині відбувається не притягнення до відповідальності, а «чистка». Коли уряду стає ніяково, в справу вступає Управління державної безпеки (ÁVH). Мета цієї брудної гри — знищення політичного супротивника та встановлення однопартійної системи. Мішенню є я, а мій брат — лише пішак, — написав він у соцмережах.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у молодості міг співпрацювати з комуністичною військовою контррозвідкою та писати доноси на своїх товаришів по службі.

Джерело: Index