Парламент Угорщини обрав новим президентом Андраша Баку. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215557-krytyka-orbana-obraly-novym-prezydentom-ugorschyny.html

Ракурс

Новий президент з’явився в Угорщині.

У вівторок, 11 серпня, угорський парламент на позачерговому засіданні обрав новим президентом країни Андраша Баку. Кандидатуру 73-річного колишнього головного суддю Верховного суду висунула правляча партія «Тиса». Про це повідомив портал Telex.

За те, щоб Баку став президентом, проголосували 140 із 199 парламентарів. Шість депутатів голосували проти. Очікується, що Баку офіційно обійме посаду президента Угорщини 19 серпня.

Представники опозиційної партії «Фідес» Віктора Орбана не брали участі у виборах нового глави держави. Натомість вони вирушили на покладання вінків до меморіалу жертвам революції 1956 року в місті Тата.

Як відомо, Андраш Бака — це відомий угорський юрист. Верховний суд Угорщини він очолив у 2001 році, але через два роки був відсторонений від посади після критики реформ судової системи уряду Віктора Орбана.

Нагадаємо, 3 червня, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення угоди з Україною щодо «розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав» угорської нацменшини. За його словами, якщо Україна виконає свої зобов’язання в межах цієї угоди, угорський уряд підтримає відкриття першого кластера переговорів щодо вступу України до ЄС.

Джерело: Telex