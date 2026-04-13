Лідер угорської партії «Тиса» Петер Мадяр закликав «маріонеток Орбана» самостійно піти у відставку.

Мадяр, виступаючи перед своїми виборцями в Будапешті, закликав посадовців і політиків уряду Віктора Орбана добровільно піти у відставку. Він звернувся до президента Тамаша Шуйока та інших посадовців, призначених за часів чинного прем'єра, із закликом добровільно скласти повноваження. Про це повідомляє Euronews.

Я закликаю Президента Республіки негайно доручити переможцю сформувати уряд, а потім піти у відставку. Я закликаю всіх маріонеток, які перебували при владі протягом останніх 16 років, зробити те саме, — заявив Мадяр.

Політик зазначив, що Угорщина повернеться до курсу на Європу та стане надійним союзником Євросоюзу і НАТО.

Нагадаємо, опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра здобуває 138 місць у парламенті Угорщини, а партія «Фідес» прем'єра Віктора Орбана отримує 55 місць. Ще шість місць отримає ультраправа політсила «Наша Батьківщина». Для конституційної більшості в парламенті, щоб приймати ключові закони, потрібно 133 голоси.

Джерело: Euronews