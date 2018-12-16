Слухали «Піснярів» стоячи: в Норвегії пісню «Косив Ясь конюшину» переплутали з гімном Білорусі (ВІДЕО)

Відомий момент мультфільму «Ну, постривай!», під час якого грає ця пісня, фото: «Пикабу»

https://racurs.ua/ua/n115713-sluhaly-pisnyariv-stoyachy-v-norvegiyi-pisnu-kosyv-yas-konushynu-pereplutaly-z-gimnom.html

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Перед матчем збірних Норвегії та Білорусі, який відбувся 14 грудня в межах турніру MEGA Hockey Games 2018, стався курйозний випадок. Господарі чемпіонату норвежці замість гімну Білорусі помилково включили відому пісню групи «Пісняри» «Косив Ясь конюшину», повідомляє видання Tut.by.

Варто відзначити, що норвезькі вболівальники, вирішивши, що це дійсно гімн Білорусі, на знак поваги до країни-учасниці чемпіонату слухали хіт «Піснярів» стоячи.

Пізніше організатори турніру вибачилися перед білорускою командою.

Невідомо, чи вплинув цей інцидент на бойовий настрій білоруських хокеїстів, але гра закінчилася з переконливими 6:1 на користь Норвегії. Уже в першому періоді білоруси пропустили три шайби.

Нагадаємо, у січні 2016 року під час засідання Ради Європи біло-синій прапор крихітної держави з Апеннінського півострова — республіки Сан-Марино переплутали з біло-синьо-червоним прапором Російської Федерації. Курйозний інцидент стався під час підготовки до візиту президента Сан-Марино. Помилку вчасно виправили завдяки пильності членів української делегації.