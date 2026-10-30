Явление Эль-Ниньо повлекло за собой рекордное повышение температуры воды в заливе Монтерей. Фото:

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Кліматичне явище Ель-Ніньйо вже дісталося до берегів Центральної Каліфорнії.

Аномальне потепління вже спричинило рекордне підвищення температури води та зміну морських екосистем. Так, в затоці Монтерей 26 жовтня цього року зафіксувала рекордну за останні 40 років температуру. На глибині 60 м температура води показала 18,18° за Цельсієм. Цей показник перевершила попередній температурний максимум, який був встановлений у листопаді 1997 року. Такі дані отримала головна океанографічна станція M1, повідомляє phys.org.

За словами старшого наукового співробітника Франсіско Чавеса, цьогорічні показники перевищують середньорічну норму більш ніж на 7°. І через це потепління рівень води моря в районі затоки піднявся на 16 см.

Після зміни температури науковці також зафіксували нетипові біологічні зсуви. Під час нещодавніх експедицій дослідники виявили в зазвичай холодних водах Каліфорнії види, які характерні для тропічних регіонів Гавайських островів та Мексики.

Зокрема, у затоку припливли кальмари Гумбольдта — великі агресивні хижаки, які полюють на рибу, яку виловлюють рибацькі шхуни, зокрема тихоокеанського хека.

Дослідники наголошують, що тепла вода змінює всю харчову ланцюгову систему регіону. Опускання межі теплих і холодних вод блокує підйом поживних речовин із глибини, що викликає стрімке падіння рівня фітопланктону та загрожує голодом морським птахам і китам.

Нагадаємо, китайські науковці встановили, що в 2025 році океани Землі накопичили більше тепла, ніж у будь-якому іншому році з початку сучасних вимірювань, що підтверджує постійне накопичення тепла в океані.

Джерело: phys.org