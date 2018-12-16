Грузинская оппозиция устанавливает палатки в центре Тбилиси

Представители объединенной оппозиции устанавливают палатки на проспекте Руставели, фото: ekhokavkaza.com

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Racurs.ua

В центре Тбилиси на проспекте Руставели представители объединенной грузинской оппозиции устанавливают палатки. Об этом сообщает издание «Грузия Online».

Участники акций протеста считают, что результаты недавних выборов в стране были сфальсифицированы.

Как заявил один из лидеров оппозиции Леван Хибеишвили, участники протестов сегодня расходиться не собираются, в их распоряжении есть несколько десятков палаток.

В то же время лидер объединенной оппозиции Георгий Вашадзе сообщил грузинской службе «Радио Свобода», что сооружение в центре столицы палаточного городка не является общим решением оппозиции и полномасштабные «палаточные акции» пока не планируются, однако оппозиционеры «разделяют протест тех людей, которые их установили».

Сначала объединенная оппозиция планирует провести дебаты, чтобы определиться с дальнейшей стратегией своих действий.

«Наши требования — досрочные выборы. Кроме того, правительство должно уйти в отставку», — отметил Вашадзе.

Экс-президент страны Михаил Саакашвили обратился через соцсети к жителям страны и призывом собираться в центре столицы.

«Грузия — не Зимбабве времен Мугабе», — отмечает Саакашвили.

Сегодня в городе Телави во дворце Ираклия Второго состоялась инаугурация пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили. Грузинская полиция перекрыла дорогу в город, чтобы не пропустить представителей оппозиции, митинг которой было запланировано провести недалеко от места инаугурации. Попытка оппозиционеров прорвать полицейский кордон и попасть в город не удалась.

В ответ оппозиционеры из самого Телави пытались заблокировать гостям инаугурации возможность выехать после завершения церемонии.

В ответ в грузинской полиции заявили, что завтра начнут анализировать действия всех митингующих и привлекать нарушителей законодательства к ответственности.

Напомним, в начале декабря в Тбилиси нашли мертвым одного из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение».