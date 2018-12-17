США готуються запустити нове покоління супутників GPS

Супутники GPS III матимуть сильніший військовий сигнал, який важче заблокувати, фото: «Вікіпедія»

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Racurs.ua

Військово-повітряні сили (ВПС) США готуються запустити перший із супутників GPS нового покоління, призначених для більш точної та універсальної навігації. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Але деякі з їхніх найбільш очікуваних функцій не будуть повністю доступними щонайменше до 2022 року через значне відставання розробників нової системи наземного контролю за супутниками.

Планується, що у вівторок з мису Канаверал у штаті Флорида запустять ракету SpaceX Falcon 9 з першим із 32-х запланованих супутників GPS III, які замінять своїх попередників на орбіті.

Система GPS відома передусім завдяки широкому використанню в цивільних системах супутникової навігації. Вважається, що на сьогодні її використовують 4 млрд людей по всьому світу.

Але розроблена вона була американськими військовими, які її все ще експлуатують та покращують. ВПС США керують системою з 31-го супутника GPS із комплексу на військовій базі Шрівер у штаті Колорадо.

У порівнянні зі своїми попередниками, супутники GPS III матимуть сильніший військовий сигнал, який важче заблокувати, — це поліпшення стало дуже актуальним після того, як Норвегія звинуватила Росію в перешкоджанні прийому сигналів GPS під час військових навчань НАТО восени цього року.

GPS III також забезпечить новий цивільний сигнал, сумісний з навігаційними супутниками інших країн, такими як система Євросоюзу «Галілео». Це означає, що цивільні приймачі, здатні приймати новий сигнал, зможуть «спіймати» більше супутників і в результаті отримати більш точні навігаційні дані.

Очікується, що нові супутники надаватимуть втричі точнішу інформацію про місцезнаходження, ніж наявні зараз.

Сьогодні цивільні GPS-приймачі мають точність в межах від 3 до 10 м, залежно від умов прийому супутникового сигналу. Очікуються, що з новими супутниками цивільні приймачі можуть підвищити свою точність до діапазону від 1 до 3 метрів.

Однак лише деякі з цих покращень будуть доступні до появи нової системи наземного контролю, яка очікується не раніше 2022 року. Зокрема, це стосується нових можливостей для цивільних GPS-приймачів.

Створення першого супутника GPS III відбулося на 2,5 роки пізніше початкових планів, а розробка нової системи наземного контролю, яка отримала назву OCX, відстає від графіка ще більше — вже щонайменше на чотири роки.

Нагадаємо, у серпні в Пентагоні заявили про плани створити альтернативу системі GPS.