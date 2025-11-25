Україна погодилася на мирний план Дональда Трампа. Фото:

Ракурс

Україна погодилася на мирну угоду президента США Дональда Трампа.

Київ погодився на американський мирний план. Залишилися лише незначні деталі, які ще треба узгодити. У Штатах «залишаються дуже оптимістичними» і сподіваються незабаром отримати відповідь від росіян. Про це повідомила телерадіокомпанія CBS News.

Українці погодилися на мирну угоду. Є деякі незначні деталі, які потрібно врегулювати, але вони погодилися на мирну угоду, — йдеться в заяві.

А видання Financial Times поінформувало, що українська влада погодилася обмежити чисельність Збройних сил України до 800 тис. військових. Невирішеними питаннями залишаються території та гарантії безпеки для України.

Тим часом російське РБК пише, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва очікує від Вашингтона офіційну версію мирного плану — угоду, яка мала бути погоджена з Україною та Єваропою.

Дипломат зазначив, що російська сторона через неофіційні канали вже отримала мирну угоду Дональда Трампа. Інших варіантів, окрім редакції з 28 пунктів, у Кремлі не бачили.

Нагадаємо, 23 листопада Україна та США провели переговори в Женеві. Згодом Офіс президента та Білий дім опублікували заявив в яких йшлося, що за підсумками перемовин був підготовлений оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Київ та Вашингтон підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир.

Джерела: CBS News, Financial Times