Україна і США підготували оновлений рамковий мирний план. Фото: Андрій Єрмак

https://racurs.ua/ua/n210456-ukrayina-i-ssha-pidgotuvaly-onovlenyy-ramkovyy-myrnyy-plan-spilna-zayava.html

Ракурс

Україна та США 23 листопада провели переговорив Женеві.

За підсумками перемовин сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо миру. Українська та американська делегації підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікували Офіс президента і Білий дім.

Українська делегація ще раз висловила вдячність Сполученим Штатам і, зокрема, особисто Президенту Дональду Дж. Трампу за непохитну відданість та невтомні зусилля, спрямовані на завершення війни та збереження людських життів, — йдеться у документі.

Київ та Вашингтон домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями, також підтримуватиметься тісний контракт з Європою.

Зазначається, що остаточні рішення щодо рамкового документу будуть ухвалювати президенти України та США. Наголошується, що сторони готові продовжувати спільно працювати задля досягнення миру, «який гарантуватиме Україні безпеку, стабільність і відновлення».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, коментуючи 28-пунктний американський мирний план, заявив про ризики втрати підтримки США. Глава дердави наголосив, що зараз на Київ здійснюється тиск, який є «одним з найважчих» за час повномасштабної війни. Україна може опинитися перед складним вибором між «втратою гідності» та ризиком втратити ключового партнера.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що наступний четвер, 27 листопада, є «відповідним» терміном для ухвалення рішення щодо мирного плану для України. І додав, що термін можуть і продовжити, якщо справи підуть добре.