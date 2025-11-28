Росія отримала від США узгоджений у Женеві мирний план. Фото:

https://racurs.ua/ua/n210570-rf-otrymala-vid-ssha-uzgodjenyy-z-ukrayinou-u-jenevi-myrnyy-plan-pieskov.html

Ракурс

Росія отримала від США узгоджений у Женеві Києвом та Вашингтоном план щодо завершення російсько-української війни.

Москві передали «основні параметри мирного плану». План росіяни обговорять з американцями наступного тижня. Також на переговорах визначать те, хто повинен визнати мирну угоду — конкретні країни чи ООН. Про це 28 листопада заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає російська пропаганда.

Усі ці нюанси треба буде визначити в ході переговорів. Ми не хочемо забігати наперед і вести обговорення в такому публічному мегафонному форматі, вважаємо це неправильним, — зазначив він.

Пєсков зазначив, що не переговорах обговорять те, чи повинні ЗСУ покинути тільки Донбас чи також Запорізьку і Херсонську області, щоб РФ нібито припинила вести бойові дії.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва згодна з тим, що перелік з цих 28 пунктів американського плану може стати основою для майбутніх домовленостей з Україною щодо завершення повномасштабної війни.

Також Путін цинічно заявив, що бої в Україні могли б закінчитися у разі, якщо ЗСУ відійдуть від територій, які займають.