США готові надати Україні реальні гарантії безпеки.

Ці гарантії передбачають, що американці будуть готові надати Російській Федерації військову відповідь у разі нового нападу на Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск після саміту в Берліні, пише Onet.

Я вперше почув це з вуст американських переговорників. Стів Віткофф був однозначним: Америка долучиться до гарантій безпеки для України так, щоб росіяни не мали жодних сумнівів — у разі порушення умов припинення вогню відповідь США буде військовою, — зазначив посадовець.

Наразі, як поінформував очільник польського уряду, гарантії безпеки для України водночас означають і гарантії безпеки для Польщі та інших держав, розташованих поблизу зони бойових дій. Ці гарантії не є аналогом ст. 5 НАТО, але мають схожий стримувальний ефект.

При цьому Туск наголосив, що саме Україна може ухвалювати рішення щодо можливих поступок.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Росії припинити бойові дії щонайменше на час Різдва, бо такий крок може стати початком «конструктивних та тверезих» переговорів, які призведуть до тривалого миру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та США підтримали ідею перемир’я на Різдво та новорічні свята. Також Київ підтримує й енергетичне перемир’я.

