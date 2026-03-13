Дональд Трамп заявив, що США не потребуть допомоги України у захисті від дронів.

Ракурс

Президент США Дональд Трамп заперечив українську допомогу у збитті іранських БпЛА.

Сполученим Штатам Америки не потрібна допомога України для того, щоб збивати іранські дрони на Близькому Сході. Американська армія «зараз є найпотужнішою у світі», яка має на озброєнні найкращі безпілотники. Про це президент США Дональд Трамп заявив в телефонному інтерв’ю Fox News.

Ні. Ми не потребуємо їхньої допомоги. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто інший. У нас найкращі дрони насправді, — сказав він у відповідь на запитання про те, чи допомагає Україна з захистом від БпЛА.

Також у цьому інтерв’ю господар Білого дому визнав, що країна-агресор РФ може допомагати Ірану, який атакує американські бази США на Близькому Сході. Раніше він відкидав таку участь Кремля.

Я думаю, він, можливо, трохи їм допомагає, так, мабуть. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так? — сказав Трамп.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що 11 країн надіслали Україні запити на допомогу в перехопленні й збитті іранських «шахедів». Серед них — Сполучені Штати Америки, країни Європи й сусіди Ірану.

А 9 березня український лідер поінформував, що Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів з дронів для захисту американських військових баз в Йорданії.

Джерело: Fox News