Марко Рубио и Сергей Лавров встретились на Филиппинах. Фото:

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Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрілися на Філіппінах.

Зустріч відбулася на полях заходу Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), що відбувався у столиці Філіппін Манілі. Розмова представників Вашингтону та Москви тривала 35 хвилин. Про це повідомило російське видання «Інтерфакс».

Також від Сполучених Штатів були присутні заступник держсекретаря з політичних справ Елісон Хукер та спеціальний посланник голови Білого дому Серджіо Гор. А країну-агресора представляли заступник голови МЗС Андрій Руденко, директор департаменту зовнішньополітичного планування Олексій Дробінін та постпред президента при АСЕАН Євген Загайнов.

Це була перша особиста зустріч Рубіо та Лаврова з вересня 2025 року.

Російське МЗС поінформувало, що Лавров під час зустрічі з Марко Рубіо заявив про готовність Москви до переговорів та закликав припинити постачання зброї Україні. Також сторони поспілкувалися щодо «нормалізації умов функціонування» дипломатичних місій Росії та США.

Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський поговорив зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони під час розмови обговорювали ідеї відновлення переговорів з Росією для завершення війни.

Джерело: «Інтерфакс»