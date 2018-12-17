Титул «Міс Всесвіт» цьогоріч дістався сексуальній філіппінці (ФОТО, ВІДЕО)

«Міс Всесвіт-2018» стала представниця Філіппін

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Racurs.ua

Корону і титул найкрасивішої дівчини на конкурсі «Міс Всесвіт-2018» отримала представниця Філіппін Катріона Грей, повідомляє 17 грудня офіційний сайт конкурсу.

Фінал цього року відбувався у Таїланді. Конкурс проводився вже 67-й раз. Загалом до Бангкоку приїхали 94 учасниці з усієї планети.

Примітно, що три роки тому представниця Філіппін вже вигравала конкурс «Міс Всесвіт». В цілому ж з всю історію конкурсу — це четверта перемога для цієї країни.

Корону новій «Міс Всесвіту» вручила переможниця минулого року Демі-Лі Нель-Пітерс із ПАР.

Катріоні Грей 24 роки. Вона співачка і телеведуча, а ще є членом організації Love Yourself, яка займається питаннями боротьби з ВІЛ та СНІДом. Також Грей працює волонтером у некомерційній організації Young Focus.

Друге місце в конкурсі дісталося учасниці з Венесуели Стефані Гутьєррес.

Колись конкурс «Міс Всесвіт» належав Дональду Трампу. Він володів ним із 1996 по 2015 роки, а в 2013-му бізнесмен особисто привіз конкурс у Росію.

Цьогоріч на шоу нарівні з дівчатами виступив трансгендер із Іспанії — 27-річна Анжела Понсе. Це сталося вперше після зняття відповідної заборони у 2012-му.