Нидерланды выделяют Украине 1,2 млрд евро невоенной помощи. Фото:

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Нідерланди виділяють Україні 1,2 млрд євро невійськової допомоги.

Кошти розраховані на трирічну підтримку. Ці кошти мають піти на ремонт та відбудову об'єктів енергетики та водопостачання, а також на розширення співпраці між підприємствами України та Нідерландів. Про допомогу 28 жовтня оголосив міністр зовнішньої торгівлі та співробітництва з метою розвитку Сьорд Сьордсма під час візиту до Києва, повідомив урядовий портал Нідерландів.

Зазначається, що в 2026 році нідерландський уряд у прискореному режимі перерахує 40 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Цей транш спрямують на терміновий ремонт інфраструктури. Ще 55 млн євро виділяють на енергетичні матеріали від нідерландських постачальників.

Ще 136 млн євро будуть виділені на програму підтримки нідерландського бізнесу в Україні. А 19,5 млн євро передбачені до страхування експортних кредитів, щоб зменшити фінансові ризики компаній, які експортують товари в Україну.

Новий пакет враховує вже раніше обіцяні 878 млн євро невійськової допомоги. Велика частина коштів має надійти через Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк і Європейський інвестиційний банк.

Нагадаємо, 7 жовтня Європейська комісія перерахувала Україні 1,24 млрд євро в межах оборонної частини кредиту Ukraine Support Loan на 90 млрд євро. Гроші підуть на закупівлю дронів, перехоплювачів безпілотників, боєприпасів для них і ракет, вироблених українськими компаніями.