Останки основателя ОУН Евгения Коновальца вернули в Украину. Фото:

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Ракурс

Прах першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця повернули до України з Нідерландів.

На кордоні його останки зустріли з державними та військовими почестями. Про це заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук 13 серпня повідомила у Facebook.

Церемонія прощання із головою ОУН відбудеться в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ. Прах першого голови Організації українських націоналістів планують перезахоронити на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Як відомо, Євген Коновалець — полковник армії УНР і засновник ОУН. У 1938 році в Роттердамі його вбив агент радянських спецслужб Павло Судоплатов. Коновальця поховали на цвинтарі «Кросвейк».

Нагадаємо, 11 серпня у нідерландському Роттердамі провели церемонію ексгумації останків засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Всі організаційні питання координували глави та команди ОП, міністерства закордонних справ та Українського інституту національної пам’яті.

А 25 травня очільника Організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину Софію Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі. Це стало першим кроком до створення Пантеону видатних українців.