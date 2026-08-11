У Роттердамі провели ексгумацію останків першого голови ОУН Євгена Коновальця. Фото:

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Церемонію ексгумації останків засновника Організації українських націоналістів Євгена Коновальця провели у Роттердамі.

Прах першого голови ОУН планують перезахоронити на Національному військовому меморіальному кладовищі. Всі організаційні питання координували глави та команди ОП, міністерства закордонних справ та Українського інституту національної пам’яті. Про це 11 серпня повідомила прес-служба Офісу президента України.

У церемонії брали участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, представники УІНП, української громади Нідерландів та «Пласту», Української стрілецької громади Канади та Українського національного об'єднання Канади. Також були присутні представники духовенства Української греко-католицької церкви.

Очікується, що церемонію прощання з Коновальцем проведуть у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Нагадаємо, 25 травня заступник керівника ОПУ Ірина Верещук заявила, що українська влада отримала дозвіл на перепоховання засновника й першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований у Роттердамі (Нідерланди).