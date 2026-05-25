Українська влада отримала дозвіл на перепоховання засновника й першого голови Організації українських націоналістів Євгена Коновальця, який похований у Роттердамі (Нідерланди). Відповідні процедури вже погоджені й перепоховання може відбутися найближчим часом. Про це 25 травня заявила заступник керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

За її словами, прах Коновальця із цвинтаря Кросвейк переправлять до України. Відповідний дозвіл на ексгумацію вже надала влада Роттердама.

Верещук також повідомила, що планується повернення до України не лише видатних діячів XX ст., а й видатних представників різних історичних періодів, зокрема Княжої і Козацької доби.

Також, як розповіла посадовець, наразі Верховній Раді необхідно ухвалити закон про створення Пантеону героїв, який і визначить рамки майбутніх перепоховань, хто й коли там може бути похований. Такі рішення ухвалюватимуть щодо кожного окремого діяча.

Нагадаємо, в червні 2025 року Кабмін затвердив порядок перепоховання на Національному військово-меморіальному кладовищі видатних борців за незалежність України у ХХ ст. Сьогодні, 25 травня, там перепоховали лідера ОУН Андрія Мельника разом з дружиною. Це стало першим в історії України перепохованням видатних українців, яке організували на найвищому державному рівні.