На українську землю повернувся прах полковника Андрія Мельника та його дружини, фото: ДПСУ

На кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску «Ужгород» провели церемонію зустрічі на рідній землі праху українського військового й політичного діяча, одного з керівників українського націоналістичного руху XX ст. і очільника ОУН полковника Андрія Мельника та його дружини — невтомної хранительки національних традицій Софії Федак-Мельник.

Їхні тіла повернулися в Україну після понад 70-річного перебування у місці поховання в Люксембурзі. Про це сьогодні, 21 травня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що в межах створення Пантеону національних Героїв, цьогоріч Україна ухвалила рішення про перепоховання останків Мельника та його дружини на Національному військовому меморіальному кладовищі. Ексгумація тіл відбулася у Люксембурзі 19 травня.

На кордоні зі Словаччиною, через яку прямував кортеж із тілами, прах Мельника та його дружини зустрічали коридором пошани. До участі у церемонії разом з прикордонниками долучилися представники влади, очільники військових формувань та правоохоронних органів, ветерани, пластуни, духовенство:

захід розпочали Хвилиною мовчання. Заслужений академічний Закарпатський народний хор виконав Державний Гімн України;

кожну труну тричі вклонили перед Державним прапором на знак віддання глибокої пошани померлими українській землі, за яку вони вели боротьбу і молилися;

труни вкрили державними стягами — символом перемоги, за яку боровся полковник. На них також поклали вишиті рушники — знак вічного спочинку в рідному колі та незгасної пам’яті українців;

закарпатські пластуни поклали на труни мішечки із землею з Красного Поля на знак з'єднання пам’яті Провідника та Голови ОУН з героями Карпатської Січі;

за душі спочилих відслужили заупокійну панахиду. Її провели священнослужителі Мукачівсько-Карпатської єпархії ПЦУ.

Після завершення церемонії кортеж вирушив до місця останнього спочинку полковника та його дружини.