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Последствия атаки на Южный мост в Киеве, фото: Виталий Кличко

На Южном мосту продолжаются первоочередные работы — КГГА

28 окт 2026, 15:27
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На Південному мосту у Києві тривають першочергові роботи та обстеження пошкоджених конструкцій.

Про це сьогодні, 28 жовтня, вдень повідомила прес-служба КМДА.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару, завданого вчора, 27 жовтня, було пошкоджено елементи мосту, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену й інженерних комунікацій:

  • КП «Київавтошляхміст» виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявлено критичних пошкоджень:
  • КП «Київський метрополітен» відновило першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації, зв’язку та рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір». Відновлення інших інженерних мереж триває;
  • паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки.

Фахівці комунальних підприємств працюють у цілодобовому режимі.

Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки «зеленої» лінії метро, — розповіли у КМДА.

Источник: Ракурс


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