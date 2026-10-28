Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки на Південний міст у Києві, фото: Віталій Кличко

На Південному мосту тривають першочергові роботи — КМДА

28 жов 2026, 15:27
999

На Південному мосту у Києві тривають першочергові роботи та обстеження пошкоджених конструкцій.

Про це сьогодні, 28 жовтня, вдень повідомила прес-служба КМДА.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару, завданого вчора, 27 жовтня, було пошкоджено елементи мосту, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену й інженерних комунікацій:

  • КП «Київавтошляхміст» виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявлено критичних пошкоджень:
  • КП «Київський метрополітен» відновило першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації, зв’язку та рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір». Відновлення інших інженерних мереж триває;
  • паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки.

Фахівці комунальних підприємств працюють у цілодобовому режимі.

Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки «зеленої» лінії метро, — розповіли у КМДА.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів