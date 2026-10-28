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Наслідки російської атаки на Південний міст у Києві, фото: Віталій Кличко
На Південному мосту тривають першочергові роботи — КМДАhttps://racurs.ua/ua/n217088-na-pivdennomu-mostu-tryvaut-pershochergovi-roboty-kmda.htmlРакурс
На Південному мосту у Києві тривають першочергові роботи та обстеження пошкоджених конструкцій.
Про це сьогодні, 28 жовтня, вдень повідомила прес-служба КМДА.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару, завданого вчора, 27 жовтня, було пошкоджено елементи мосту, зокрема залізобетонної прогонової будови, автомобільних проїздів, конструкцій метрополітену й інженерних комунікацій:
- КП «Київавтошляхміст» виконує першочергові роботи на ділянках, де не виявлено критичних пошкоджень:
- КП «Київський метрополітен» відновило першочергові кабельні мережі електропостачання, сигналізації, зв’язку та рух поїздів між станціями «Осокорки» та «Червоний Хутір». Відновлення інших інженерних мереж триває;
- паралельно профільні науково-дослідні інститути проводять динамічні випробування, геодезичний контроль деформацій, спостереження за розвитком дефектів і перевірні розрахунки.
Фахівці комунальних підприємств працюють у цілодобовому режимі.
Акт обстеження з результатами досліджень планують отримати на початку наступного тижня. Після цього ухвалять технічні рішення щодо подальшого відновлення мосту та наземної ділянки «зеленої» лінії метро, — розповіли у КМДА.