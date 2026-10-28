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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Три стартові позиції для дронів знищили українські безпілотники на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

28 жов 2026, 15:11
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На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА бригади «Сталевий Кордон» за добу знищили три стартові позиції для ворожих дронів.

Відповідне відео сьогодні, 28 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Минулої доби бійцям вдалось уразити 7 окупантів, антену та 3 стартові позиції для дронів. Крім того, пілоти виявили та знищили 2 склади БК, 2 склади з майном, авто та квадроцикл, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.

Джерело: Ракурс


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