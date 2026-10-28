Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217087-try-startovi-pozyciyi-dlya-droniv-znyschyly-ukrayinski-bezpilotnyky-na-pivnichno-slobojanskomu.html

Ракурс

На Північно-Слобожанському напрямку оператори БпЛА бригади «Сталевий Кордон» за добу знищили три стартові позиції для ворожих дронів.

Відповідне відео сьогодні, 28 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Минулої доби бійцям вдалось уразити 7 окупантів, антену та 3 стартові позиції для дронів. Крім того, пілоти виявили та знищили 2 склади БК, 2 склади з майном, авто та квадроцикл, — вказано в описі відео.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами дронів, та наслідки влучань.