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Ракурс
Наслідки російського удару по складу на видавництва КСД, фото: КСД

300 тис. книжок — росіяни ударили по складу українського видавництва (ФОТО, ВІДЕО)

28 жов 2026, 15:02
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Російські загарбники вчора, 27 жовтня, завдали удару по складу видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД).

У момент атаки на складі було близько 300 тис. книжок. Про це повідомила прес-служба видавництва, опублікувавши фото наслідків російського удару.

Зазначається, що наразі ще невідомо, скільки книжок вдасться врятувати.

На складі були пожежі, їх гасили рятувальники, а сильне задимлення вплинуло й на якість примірників, які не постраждали від вогню та води, — розповіли у КСД.

У видавництві зазначили, що цей удар вплине на старт новинок, який був запланований у мережі КСД на 5 листопада:

На жаль, не всі новинки встигли доїхати до книгарень. Частина книжок уже є в деяких магазинах, частина туди не потрапить, на жаль, а деякі новинки будуть доступні лише онлайн.

Джерело: Ракурс


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