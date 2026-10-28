300 тис. книжок — росіяни ударили по складу українського видавництва (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217086-300-tys-knyjok-rosiyany-udaryly-po-skladu-ukrayinskogo-vydavnyctva-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 27 жовтня, завдали удару по складу видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД).
У момент атаки на складі було близько 300 тис. книжок. Про це повідомила прес-служба видавництва, опублікувавши фото наслідків російського удару.
Зазначається, що наразі ще невідомо, скільки книжок вдасться врятувати.
На складі були пожежі, їх гасили рятувальники, а сильне задимлення вплинуло й на якість примірників, які не постраждали від вогню та води, — розповіли у КСД.
У видавництві зазначили, що цей удар вплине на старт новинок, який був запланований у мережі КСД на 5 листопада:
На жаль, не всі новинки встигли доїхати до книгарень. Частина книжок уже є в деяких магазинах, частина туди не потрапить, на жаль, а деякі новинки будуть доступні лише онлайн.