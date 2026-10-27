Росіяни вдарили по складу книжкового видавництва КСД у День української писемності та мови

Росіяни вдарили по складу видавництва КСД, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217064-rosiyany-vdaryly-po-skladu-knyjkovogo-vydavnyctva-ksd-u-den-ukrayinskoyi-pysemnosti-ta-movy.html

Ракурс

Російські загарбники атакували склад видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД).

Про це видавництво повідомило сьогодні, 27 жовтня, у своєму Telegram-каналі.

Друзі, у ранок, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови … маємо зовсім інші, невтішні новини, — вказано в повідомленні. — Ми змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває. Сьогодні фортуна нам не усміхнулася.

Внаслідок атаки постраждалих немає.

Зазначається, що масштаби руйнувань ще потрібно буде оцінити, проте вже зрозуміло, що вони вплинуть на вихід новинок, старт яких планували на 5 листопада.

Тому наразі ми змушені перенести анонси, щоб оцінити ситуацію та зрозуміти, як діяти далі, — зазначили у КСД.

За інформацією ЗМІ, атакований росіянами склад розташований на Харківщині.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що росіяни вдарили безпілотником по складській будівлі у Слобідському районі.

Сталися часткові руйнування конструкцій та пожежа. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих. Займання ліквідували.