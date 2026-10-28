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Ракурс
В Україні можуть запровадити світломаскування, фото: Lenta.ua

Україна може повернутися до світломаскування через удосконалення російських дронів — Флеш

28 жов 2026, 14:47
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В Україні можуть запровадити світломаскування через удосконалення ворожих дронів.

Про це сьогодні, 28 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено, — наголосив він.

Йдеться про можливе масштабування застосування ворогом модулі оптичної навігації.

Якщо наш ворог почне масово застосовувати модуль оптичної навігації «Сусанін» на «Герань-5» та інших БПЛА (ракетах) у нічний час, нам, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування, — наголошує Бескрестнов. — Особливо це стосується освітлення доріг та ділянок трас.

Джерело: Ракурс


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