В Херсонській області на Великдень встановили режим світломаскування

У Херсонській області на Великдень заборонили вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках в темну пору доби.

Заборона діє з 21.00 до 5.00. Спеціальний режим світломаскування є частиною посилених безпекових заходів, які ввели в області.

Місцева влада повідомила, що російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини.

Уточнюється, що 16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні. Тоді росіяни вдарили чотирма авіабомбами по житлових кварталах в Центральному і Таврійському районах міста.

55-річний батько хлопця загинув одразу. За життя підлітка лікарі боролися до останнього, але поранення виявилися надто важкими.