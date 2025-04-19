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Ракурс
В Херсонській області на Великдень встановили режим світломаскування

В Херсонській області на Великдень встановили режим світломаскування

19 кві 2025, 15:48
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У Херсонській області на Великдень заборонили вмикати вуличне освітлення та світло в житлових будинках в темну пору доби.

Заборона діє з 21.00 до 5.00. Спеціальний режим світломаскування є частиною посилених безпекових заходів, які ввели в області.

Місцева влада повідомила, що російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини.

Уточнюється, що 16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні. Тоді росіяни вдарили чотирма авіабомбами по житлових кварталах в Центральному і Таврійському районах міста.

55-річний батько хлопця загинув одразу. За життя підлітка лікарі боролися до останнього, але поранення виявилися надто важкими.

Джерело: Ракурс


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