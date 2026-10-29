Гуманітарний вантаж до Олешок доставлять 30 жовтня, заявив Дмитро Лубінець. Фото:

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Гуманітарний вантаж до окупованих Олешок на Херсонщині планують доставити у п’ятницю, 30 жовтня.

Наразі триває розмінування маршрутів, необхідних для доставлення допомоги. Поки не було зафіксовано порушень за 54 години запровадженого припинення вогню в Херсонській області. Дотримання режиму тиші можливе й завдяки постійній комунікації з уповноваженою із прав людини в РФ Яною Лантратовою. Про це омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив у Telegram.

Режим тиші вже триває 54 години. Він розпочався 27 жовтня о 3.00 за київським часом. Сторони повністю дотримуються погоджених домовленостей, порушень режиму тиші не зафіксовано, — йдеться у повідомленні.

Тим часом перша леді США Меланія Трамп заявила, що четверо американських журналістів працюватимуть в Олешках як нейтральні спостерігачі та документуватимуть гуманітарну місію

Нагадаємо, 23 жовтня стало відомо про досягнення за посередництва першої леді США Меланії Трамп домовленості про проведення гуманітарної місії та евакуації цивільного населення з Олешок на Херсонщині. У межах цієї угоди буде забезпечено режим тиші, доставлено гуманітарний вантаж та буде забезпечене вільне пересування цивільного населення з Олешок.

Режим тиші в Олешках розпочався 27 жовтня й встановлений виключно для гуманітарної операції. Це дозволить доставити допомогу жителям, які є на цей час у місті, та підготували до вільного пересування цивільного населення.