Платіжні картки з програмами лояльності: як отримувати максимальні вигоди з щоденних платежів

Платіжна картка виконує кілька ключових завдань

https://racurs.ua/ua/n217061-platijni-kartky-z-programamy-loyalnosti-yak-otrymuvaty-maksymalni-vygody-z-schodennyh-platejiv.html

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Щоденне використання платіжної картки виходить далеко за межі простої оплати товарів чи послуг — це також зручний спосіб знімати готівку, переказувати кошти та накопичувати заощадження. Також можна користуватися програмами лояльності — кешбек, знижки та інші приємні пропозиції. Водночас важливо ретельно аналізувати не лише розмір кешбеку, а й правила його нарахування.

Принцип роботи платіжної картки з бонусною програмою

Платіжна картка від Райффайзен виконує кілька ключових завдань:

оплата товарів і послуг у торговельних точках та онлайн;

зняття готівки в банкоматах;

зарахування заробітної плати, пенсії та інших виплат;

зберігання власних коштів на картковому рахунку;

участь у програмі лояльності та отримання передбачених нею бонусів.

Наприклад, картка з кешбеком, яку можна налаштувати на дві категорії витрат щомісяця, допоможе економити на звичних покупках. Якщо ви регулярно оплачуєте покупки у супермаркетах та кафе, налаштування кешбеку на ці категорії дозволить отримувати назад частину коштів.

Якщо ж виникає потреба у додаткових коштах, наприклад для разової значної покупки, зверніть увагу на кредитні продукти Raiffeisen, які допоможуть вирішити фінансове питання оперативно і вигідно — з деталями можна ознайомитися на сайті

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Вибір платіжних карток під різні життєві обставини

Райффайзен Банк пропонує чимало фінансових інструментів, спеціально розроблених з урахуванням різних вікових категорій та потреб:

Соціальні картки — єПідтримка, єВідновлення та Національний кешбек, призначені для отримання та ефективного використання коштів відповідно до цих програм.

Картка Вдячність , розроблена для ветеранів, з оптимізованими умовами обслуговування.

FUN-картка — ідеальна для підлітків, які хочуть навчитися відповідальному управлінню фінансами через повсякденні розрахунки.

Visa Fishka — карта із спеціальними перевагами та кешбеком до 20% в партнерських мережах, зокрема дає змогу отримувати знижки на купівлю пального в мережі ОККО.

картка АТБ від Райффайзен, яка дарує додаткові знижки на окремі товари, кешбек до 20% у визначених категоріях та миттєві безкоштовні перекази картка-картка через додаток MyRaif.

Фактори, які варто враховувати при виборі картки з бонусною програмою для щоденного використання

Обираючи платіжний інструмент з лояльністю, слід звернути увагу на такі особливості:

розмір та прозорість плати за обслуговування, щоб уникнути прихованих комісій;

можливості безкоштовного зняття готівки у будь-яких банкоматах на території України;

умови нарахування кешбеку — які категорії покриваються програмою та чи є гнучкість у їх зміні;

варіанти отримання пластикової картки — можливість доставки додому або зручне отримання у відділенні/поштоматі;

додаткові сервіси, такі як обмін валют безпосередньо в додатку за вигідним курсом, швидкі платежі та безконтактна оплата.

Підсумок

Вибираючи картку з програмою лояльності, насамперед оцінюйте, наскільки вигідні умови відповідають власному стилю життя і фактичним витратам, а не лише звертайте увагу на максимальні відсотки кешбеку. За наявності відповідних категорій кешбеку, простоти зняття готівки та зручного способу отримання пластикової картки лояльність буде приносити реальну користь без зайвих змін у вашому повсякденному житті.