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Наслідки російського удару по Сумах 28 жовтня, фото: ДСНС
Росіяни вдарили по складу у Сумах — постраждала людина (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217084-rosiyany-vdaryly-po-skladu-u-sumah-postrajdala-ludyna-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 жовтня, атакували безпілотником обласний центр Сумської області.
Під ударом опинилося складське приміщення, виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Через загрозу повторного удару, фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи, — розповіли у відомстві.
Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, травмовано одну людину.