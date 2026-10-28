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Ракурс
Наслідки російського удару по Сумах 28 жовтня, фото: ДСНС

Росіяни вдарили по складу у Сумах — постраждала людина (ФОТО, ВІДЕО)

28 жов 2026, 14:20
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Російські загарбники сьогодні, 28 жовтня, атакували безпілотником обласний центр Сумської області.

Під ударом опинилося складське приміщення, виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через загрозу повторного удару, фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи, — розповіли у відомстві.

Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, травмовано одну людину.

Наслідки російського удару по Сумах 28 жовтня, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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