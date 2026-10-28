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Сили оборони уразили низку важливих цілей з російської ППО, інфографіка: Генштаб ЗСУ
Сили оборони за добу уразили три елементи ППО на території РФ — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n217083-syly-oborony-za-dobu-urazyly-try-elementy-ppo-na-terytoriyi-rf-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 27 жовтня, та в ніч на сьогодні, 28 жовтня, уразили відразу три елементи протиповітряної оборони противника на території РФ, а також склад загарбників на тимчасово окупованій Донеччині.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ,
Уражено:
- ЗРК «Тор-2М» армії РФ (район Ржави, Курська область РФ);
- радіолокаційна станція (район населеного пункту Мале Городькове, Курська область РФ);
- станція радіоелектронної боротьби (район населеного пукту Семячки, Брянська область РФ);
- склад матеріально-технічних засобів окупантів (район Валер’янівки, Донецька область).
Кожен уражений зенітний комплекс, радар чи станція РЕБ створює на деякий час прогалину в системі ППО противника. Що більше таких прогалин, то ширші можливості Сил оборони застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях, — наголошують у Генштабі.