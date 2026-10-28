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Під час інциденту з собакою у Києві, скріншот відео
У Києві поліцейські стріляли в агресивного собаку, що нападав на людей в укритті (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n217082-u-kyievi-policeyski-strilyaly-v-agresyvnogo-sobaku-scho-napadav-na-ludey-v-ukrytti-video.htmlРакурс
У Києві патрульним довелося застосувати зброю проти собаки, який нападав на людей в укритті одного з житлових будинків Подільського району.
Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомила прес-служба патрульної поліції Києва.
Зазначається, що повідомлення про агресивну тварину надійшло на спецлінію 112.
Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили в укритті чоловіка з агресивним собакою без намордника.
Ми попросили власника заспокоїти тварину, однак, під час спроби наблизитися до чоловіка, собака раптово накинувся на інспектора та вкусив його за руку, — розповіли в поліції. — Оскільки виникла загроза життю та здоров’ю поліцейського, відповідно до ч. 13 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» інспектор використав табельну вогнепальну зброю в напрямку агресивної тварини.
Патрульному надали допомогу медики.