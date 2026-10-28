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Ракурс
Бюджет-2027 підтримано у першому читанні, фото: Flickr / Петро Порошенко

Рада підтримала Держбюджет-2027 у першому читанні

28 жов 2026, 13:08
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Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 28 жовтня, голосами 239 народних обранців підтримала у першому читанні проект Держбюджету на 2027 рік.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що були враховані такі правки:

  • про збільшення зарплат військових;
  • про збереження Фонду підтримки підприємців та страхування від військових ризиків (без збільшення податків);
  • про заборону фінансувати «КешБек» за гроші бюджету.

Джерело: Ракурс


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