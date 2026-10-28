Рада підтримала Держбюджет-2027 у першому читанні

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Бюджет-2027 підтримано у першому читанні, фото: Flickr / Петро Порошенко
Рада підтримала Держбюджет-2027 у першому читанніhttps://racurs.ua/ua/n217081-rada-pidtrymala-derjbudjet-2027-u-pershomu-chytanni.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 28 жовтня, голосами 239 народних обранців підтримала у першому читанні проект Держбюджету на 2027 рік.
Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що були враховані такі правки:
- про збільшення зарплат військових;
- про збереження Фонду підтримки підприємців та страхування від військових ризиків (без збільшення податків);
- про заборону фінансувати «КешБек» за гроші бюджету.