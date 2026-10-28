Рада підтримала Держбюджет-2027 у першому читанні

Бюджет-2027 підтримано у першому читанні, фото: Flickr / Петро Порошенко

https://racurs.ua/ua/n217081-rada-pidtrymala-derjbudjet-2027-u-pershomu-chytanni.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 28 жовтня, голосами 239 народних обранців підтримала у першому читанні проект Держбюджету на 2027 рік.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що були враховані такі правки: