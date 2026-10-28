Рада поддержала Госбюджет-2027 в первом чтении

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Бюджет-2027 поддержан в первом чтении, фото: Flickr / Петр Порошенко
Рада поддержала Госбюджет-2027 в первом чтенииhttps://racurs.ua/n217081-rada-podderjala-gosbudjet-2027-v-pervom-chtenii.htmlРакурс
Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 28 жовтня, голосами 239 народних обранців підтримала у першому читанні проект Держбюджету на 2027 рік.
Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що були враховані такі правки:
- про збільшення зарплат військових;
- про збереження Фонду підтримки підприємців та страхування від військових ризиків (без збільшення податків);
- про заборону фінансувати «КешБек» за гроші бюджету.