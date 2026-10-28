Рада поддержала Госбюджет-2027 в первом чтении

Бюджет-2027 поддержан в первом чтении, фото: Flickr / Петр Порошенко

https://racurs.ua/n217081-rada-podderjala-gosbudjet-2027-v-pervom-chtenii.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 28 жовтня, голосами 239 народних обранців підтримала у першому читанні проект Держбюджету на 2027 рік.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що були враховані такі правки: