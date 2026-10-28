Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бюджет-2027 поддержан в первом чтении, фото: Flickr / Петр Порошенко

Рада поддержала Госбюджет-2027 в первом чтении

28 окт 2026, 13:08
999

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні, 28 жовтня, голосами 239 народних обранців підтримала у першому читанні проект Держбюджету на 2027 рік.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі повідомив, що були враховані такі правки:

  • про збільшення зарплат військових;
  • про збереження Фонду підтримки підприємців та страхування від військових ризиків (без збільшення податків);
  • про заборону фінансувати «КешБек» за гроші бюджету.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров