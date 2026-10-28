Низка населених пунктів на ТОТ зіткнулися з обмеженнями щодо газопостачання, фото: «Газета Волинь»

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У 18 містах та селах на тимчасово окупованій Луганщині місцевий оператор газу на невизначений термін призупинив обслуговування клієнтів.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 28 жовтня, повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Через збій в системі відсутній доступ до абонентської бази. Абонентам відмовляють в оформленні договорів і наданні деяких інших послуг. Обмеження діють у Луганську, Кремінній, Лисичанську, Рубіжному, Щасті, Сіверськодонецьку, Сватовому і ще в низці населених пунктів, — зазначив він.

Крім того, на ТОТ Луганщини проблеми з енергопостачанням.

Енергетики у так званій «лнр» неспроможні впоратися з позаштатними ситуаціями, які стали траплятися майже щодня. За роки окупації їм зручно було просто спостерігати, як працює збалансована енергосистема, і нехтувати плановими ремонтами, — наголошує Харченко.

Зазначається, що наразі без електропостачання залишилися понад 50 тис. абонентів.