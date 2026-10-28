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Во время инцидента с собакой в Киеве, скриншот видео
В Киеве полицейские стреляли в агрессивную собаку, которая нападала на людей в укрытии (ВИДЕО)https://racurs.ua/n217082-v-kieve-policeyskie-strelyali-v-agressivnuu-sobaku-kotoraya-napadala-na-ludey-v-ukrytii-video.htmlРакурс
У Києві патрульним довелося застосувати зброю проти собаки, який нападав на людей в укритті одного з житлових будинків Подільського району.
Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомила прес-служба патрульної поліції Києва.
Зазначається, що повідомлення про агресивну тварину надійшло на спецлінію 112.
Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили в укритті чоловіка з агресивним собакою без намордника.
Ми попросили власника заспокоїти тварину, однак, під час спроби наблизитися до чоловіка, собака раптово накинувся на інспектора та вкусив його за руку, — розповіли в поліції. — Оскільки виникла загроза життю та здоров’ю поліцейського, відповідно до ч. 13 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» інспектор використав табельну вогнепальну зброю в напрямку агресивної тварини.
Патрульному надали допомогу медики.