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Ракурс
Во время инцидента с собакой в ​​Киеве, скриншот видео

В Киеве полицейские стреляли в агрессивную собаку, которая нападала на людей в укрытии (ВИДЕО)

28 окт 2026, 13:42
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У Києві патрульним довелося застосувати зброю проти собаки, який нападав на людей в укритті одного з житлових будинків Подільського району.

Про це сьогодні, 28 жовтня, повідомила прес-служба патрульної поліції Києва.

Зазначається, що повідомлення про агресивну тварину надійшло на спецлінію 112.

Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили в укритті чоловіка з агресивним собакою без намордника.

Ми попросили власника заспокоїти тварину, однак, під час спроби наблизитися до чоловіка, собака раптово накинувся на інспектора та вкусив його за руку, — розповіли в поліції. — Оскільки виникла загроза життю та здоров’ю поліцейського, відповідно до ч. 13 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» інспектор використав табельну вогнепальну зброю в напрямку агресивної тварини.

Патрульному надали допомогу медики.

Источник: Ракурс


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