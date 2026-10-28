Силы обороны поразили ряд важных целей по российской ПВО, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n217083-sily-oborony-za-sutki-porazili-tri-elementa-pvo-na-territorii-rf-genshtab.html

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Сили оборони України вчора, 27 жовтня, та в ніч на сьогодні, 28 жовтня, уразили відразу три елементи протиповітряної оборони противника на території РФ, а також склад загарбників на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ,

Уражено:

ЗРК «Тор-2М» армії РФ (район Ржави, Курська область РФ);

радіолокаційна станція (район населеного пункту Мале Городькове, Курська область РФ);

станція радіоелектронної боротьби (район населеного пукту Семячки, Брянська область РФ);

склад матеріально-технічних засобів окупантів (район Валер’янівки, Донецька область).