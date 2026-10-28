Последствия российского удара по Сумам 28 октября, фото: ГСЧС

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Російські загарбники сьогодні, 28 жовтня, атакували безпілотником обласний центр Сумської області.

Під ударом опинилося складське приміщення, виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через загрозу повторного удару, фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи, — розповіли у відомстві.

Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, травмовано одну людину.