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Последствия российского удара по Сумам 28 октября, фото: ГСЧС

Россияне ударили по складу в Сумах — пострадал человек (ФОТО, ВИДЕО)

28 окт 2026, 14:20
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Російські загарбники сьогодні, 28 жовтня, атакували безпілотником обласний центр Сумської області.

Під ударом опинилося складське приміщення, виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Через загрозу повторного удару, фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи, — розповіли у відомстві.

Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, травмовано одну людину.

Наслідки російського удару по Сумах 28 жовтня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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