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Последствия российского удара по Сумам 28 октября, фото: ГСЧС
Россияне ударили по складу в Сумах — пострадал человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n217084-rossiyane-udarili-po-skladu-v-sumah-postradal-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 28 жовтня, атакували безпілотником обласний центр Сумської області.
Під ударом опинилося складське приміщення, виникла пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Через загрозу повторного удару, фахівці ДСНС тимчасово призупиняли роботи, — розповіли у відомстві.
Всі осередки горіння вдалося ліквідувати. За попередньою інформацією, травмовано одну людину.