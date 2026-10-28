Украина может вернуться к светомаскировке из-за усовершенствования российских дронов

В Украине могут ввести светомаскировку, фото: Lenta.ua

https://racurs.ua/n217085-ukraina-mojet-vernutsya-k-svetomaskirovke-iz-za-usovershenstvovaniya-rossiyskih-dronov.html

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В Україні можуть запровадити світломаскування через удосконалення ворожих дронів.

Про це сьогодні, 28 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.

У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено, — наголосив він.

Йдеться про можливе масштабування застосування ворогом модулі оптичної навігації.