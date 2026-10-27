РФ атаковала Киев баллистикой, один человек погиб, а 14 пострадали. Фото:

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Російська Федерація завдала ударів по Києву балістичними ракетами.

Від вечора 26 жовтня, внаслідок атак ворога на столицю, загинула загинула 46-річна жінка. А поранень зазнали 14 людей віком від 19 до 59 років. Серед постраждалих — двоє працівників бригади екстреної медичної допомоги. Дев’ятьох людей госпіталізували. Влучання ворожих ракет були в Деснянському, Дніпровському та Подільському районах. Про це міський голова Києва Віталій Кличко та Нацполіція повідомили у Telegram.

У Дніпровському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджений один з медичних закладів. Вибухова хвиля вибила вікна в реанімаційному відділенні. В іншому медичному закладі в цьому районі теж повибивало вікна в двох відділеннях. Також було зафіксоване влучання в будівлю на території нежитлової забудови.

У Деснянському районі балістика влучила біля гуртожитку одного з університетів. У будівлі гуртожитку повибивало вікна. В адміністративну ракету влучило у Подільському районі. За двома іншими адресами були атаковані нежитлові будівлі.

Нагадаємо, 26 жовтня російські окупанти ракетами обстріляли Новобаварський район Харкова. Загинули двоє осіб, а четверо зазнали поранень. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.