Финляндия одобрила строительство первого в мире хранилища ядерного топлива. Фото:

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Фінляндія стала першою країною в світі, яка видала ліцензію на підземне сховище ядерних відходів.

Ліцензію на експлуатацію підземного сховища відпрацьованого ядерного палива отримала компанія Posiva. Вона отримала право герметично упаковувати та постійно зберігати високорадіоактивні ядерні відходи з фінських атомних електростанцій Олкілуото та Ловііса. Сховище побудують на території АЕС Олкілуото. Об'єкт планують використовувати приблизно 100 років, а після цього його закриють. Про це йдеться у заяві уряду, пише dpa.

Зазначається, що на території сховища розташуються наземний об'єкт для герметичного пакування палива та підземне сховище Onkalo. Бункер планують збудувати на глибині понад 400 м.

Очікується, що в сховищі розмістять максимум 6 тис. 500 т урану. Відпрацьоване ядерне паливо ховатимуть у спеціальні контейнери. Потім контейнери опускатимуть у свердловини в скельній породі та додатково оточуватимуть захисним шаром бентонітової глини.

Наразі невідомо, коли запрацює об'єкт для зберігання відпрацьованого палива. Перед початком роботи його мають проінспектувати.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Латвія прийме та розмістить на своїй території ядерну зброю. У Ризі готові це зробити в разі безпекової потреби та якщо Північноатлантичний альянс ухвалить відповідне колективне рішення.

Джерело: dpa