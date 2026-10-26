Китайский гонщик проехал более 40 км по воде на мотоцикле. Фото:

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Ракурс

Світовий рекорд з їзди на мотоциклі по воді побив китайський підприємець.

Чжан Сюе з провінції Хунань, який займається виробництвом мотоциклів, потрапив до Книги рекордів Гіннеса, бо зумів проїхати понад 40 км на модифікованому мотоциклі рікою. Для цього він використовував спеціально модифікований мотоцикл ZXMOTO MX450, багаторазово перетинаючи річку для досягнення необхідної відстані. Про це пише видання Interesting Engineering.

Зазначається, що ентузіаст з 2009 року експериментує з їздою на мотоциклі по воді. Його двоколісний транспорт модифікований для пересування як по суші, так і по воді. На ньому встановлені спеціалізовані амфібійні лижі, збільшений паливний бак. Спеціальна конструкція дозволяє сильно розігнати мотоцикл на суші, а потім ковзати по воді. Передня лижа забезпечує керування, а заднє колесо створює необхідну тягу, відштовхуючи воду назад.

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Джерело: Interesting Engineering