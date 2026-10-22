Літаюче поліцейське авто з’явиться в американському штаті Флорида. Фото:

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Літаюче поліцейське авто з’явиться в американському штаті Флорида.

У Політехнічному університеті Флориди передадуть місцевим правоохоронцям пілотований електричний мультикоптер, щоб патрулювати з повітря й діставатись місць, куди доступ для звичайних патрульних ускладнений. Поліцейські використовуватимуть апарат Jetson ONE, який отримав прізвище Astro. Мультикоптер використовує електричну силову установку й має можливість вертикального злету та посадки. Про це пише Interesting Engineering.

Глава місцевої поліції Аарон Мюррей заявив, що подібні літальні пристрої також мають потенціал для проведення екстрених рятувальних операцій внаслідок стихійних лих, допомагаючи доставляти ліки, провізію та інші необхідні речі у постраждалі райони.

Jetson ONE обладнаний вісьмома електродвигунами й розвиває максимальну швидкість до 101 км/год. Коптер може перебувати у повітрі протягом 20 хв., а його вага складає 114,7 кг.

Дозвіл на використання літаючого авто має ще надати Федеральне управління цивільної авіації (FAA).

Нагадаємо, американська поліція за допомогою ШІ точно визначає місця конкретних будинків за деталями з фото. Програма ідентифікує конкретні меблі, планування кімнат та побутову техніку за одним фото інтер'єру і зіставляє деталі на зображеннях з оголошеннями в інтернеті.

Джерело: Interesting Engineering