Россияне атаковали ракетами Харьков. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала ударів по Харкову.

У понеділок ввечері, 26 жовтня, окупанти обстріляли Новобаварський район. Загинули двоє осіб, а четверо зазнали поранень. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив у Telegram.

Тим часом керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував у Telegram, що ворог Новобаварський район міста ракетами. Попередньо відомо, що внаслідок обстрілу загинула одна людина та дві поранені. Серед постраждалих 17-річна дівчина.

Також спалахнули автомобілі та були пошкоджені 10 гаражів. На місці події працюють всі екстрені служби і з’ясовується більш детальна інформація щодо атаки.

Нагадаємо, 26 жовтня російська авіація скинула чотири авіаційні бомби на селище Ясногірка Донецької області. Внаслідок авіаудару РФ загинула одна людина, а ще 10 зазнали поранень. Авіабомби пошкодили приватний житловий сектор та об'єкти торгівлі в центрі селища.