Суд полностью удовлетворил ходатайство о возвращении залога, внесенного за Тимошенко. Фото:

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Ракурс

Суд повністю задовольнив клопотання про повернення застави, внесеної за Юлію Тимошенко.

Суддя Вищого антикорупційного суду України Ігор Ткаченко повністю задовольнив клопотання про повернення застави, про що клопоталася сьогодні Юлія Тимошенко та її захисник. Про це передає кореспондент «Ракурсу» із зали суду.

Відповідно до клопотання Юлії Тимошенко, Вищий антикорупційний суд зменшив заставу для лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко з 33 млн грн до 266 тис. грн.

Кошти, які вносилися у вигляді застави за Тимошенко, повернуть людям, які їх вносили. Всього заставодавцями виступило восьмеро людей.

Як відомо, НАБУ та САП повідомили про підозру Юлії Тимошенко у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України.

Дії підозрюваної кваліфіковані за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Юлія Тимошенко, у свою чергу, заявила, що під час обшуків правоохоронці «нічого не знайшли», після чого вилучили її робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження.