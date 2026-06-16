Юлия Тимошенко, фото: «Батьківщина»

https://racurs.ua/n214450-delo-timoshenko-vaks-perenes-podgotovitelnoe-zasedanie.html

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Вищий антикорупційний суд переніс на 7 липня проведення підготовчого засідання у справі очільниці парламентської фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко.

Відповідне рішення ухвалив суддя Олег Ткаченко, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зазначається, що:

на початку судового засідання Тимошенко і її захисник повідомили, що не мають відводів складу суду;

при цьому адвокат висловив клопотання про перенесення судового засідання у зв’язку з поданням Тимошенко до Апеляційної палати ВАКС клопотання про зміну підсудності справи і спрямування її до Київського апеляційного суду у зв’язку з наявним, на думку захисту, конфліктом інтересів;

за словами адвоката, конфлікт інтересів пов’язаний з тим, що однопартієць Тимошенко Сергій Власенко очолює Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з розслідування можливих корупційних правопорушень у правоохоронних органах та судовій системі і у матеріалах, які розглядає ТСК, фігурує ВАКС.

Клопотання сторони захисту задовольнити частково. Оголошується перерва, щоб колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду могла змогу розглянути клопотання сторони захисту. Перерва оголошується до 10 години 7 липня, — повідомив суддя.

14 січня 2026 року НАБУ і САП повідомили Тимошенко про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам. 16 січня ВАКС обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 млн грн. Невдовзі було внесено всю суму застави.

Строк дії обов’язків, покладених на Тимошенко, кілька разів продовжували. Наразі вони діють до 7 липня.

Джерело: «Укрінформ»