ВАКС избрал меру пресечения Тищенко по делу о колл-центрах

Николай Тищенко, фото: sluga-narodu.com

https://racurs.ua/n214808-vaks-izbral-meru-presecheniya-tischenko-po-delu-o-koll-centrah.html

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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутатові Миколі Тищенку, якого підозрюють у справі щодо «розв'язання питань» із кол-центрами.

Про це сьогодні, 3 липня, повідомляє видання «Громадське».

Прокурор просив про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 19 млн грн. Сторона захисту просила відмовити в задоволенні клопотання та називала підозру необґрунтованою.

В результаті ВАКС обрав для Тищенка заставу розміром 10 млн грн. Після внесення коштів на нього будуть покладені низка обов’язків:

не виїжджати за межі Києва;

носити електронний браслет;

здати паспорти;

прибувати за першим викликом.

Зазначається, що на засіданні щодо Тищенка була низка народних депутатів, зокрема його колеги по групі «Відновлення України». Участь узяли Олег Воронько, Антоніна Славицька, Наталія Приходько та Євген Яковенко.

Тищенка готові були взяти на поруки четверо людей — депутати Євген Яковенко, Олег Воронько, Георгій Мазурашу, а також Олександр Сутко. Суд їм відмовив.

Тищенку оголосили підозру 29 червня. За версією прокуратури, у серпні 2023 року він прикриваючись боротьбою з діяльністю «кол-центрів», попросив у людини, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів хабаря.

За це, за даними НАБУ, депутат обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «колцентрів» в інтересах цієї людини та не перешкоджати роботі інших. А втім, неправомірної вигоди він не отримав.

Також, за версією слідства, Тищенко легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичного передання коштів не відбулося.

Джерело: «Громадське»